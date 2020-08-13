المرور السعودي يعلن رسوم تجديد استمارة المركبة الخصوصي

قال المرور السعودي إن قيمة رسوم تجديد استمارة المركبة الخصوصي لمدة 3 سنوات؛ تبلغ 300 ريال، وأنه لإتمام هذا الإجراء لابد من 4 شروط، يتصدرها أن يكون تأمين السيارة ساري الصلاحية، وأن يكون الفحص الدوري ساري المفعول، جاء ذلك ردًا من «المرور السعودي»، على استفسار مواطن مفاده: «السلام عليكم، كم مبلغ تجديد استمارة مركبة خصوصي...؟».

وأجاب «المرور» عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «رسومها 300 ريال لمدة ثلاث سنوات...»، وكانت الإدارة العامة للمرور أوضحت أن طريقة تجديد استمارة السيارة تتمثل في عدة خطوات ضرورية تتمثل:

- أن يكون تأمين السيارة ساري الصلاحية.

- أن يكون الفحص الدوري ساري المفعول.

- سداد رسوم تجديد الاستمارة، وكذلك رسوم التأخير في حالة التطويف «عن كل سنة تأخير 100 ريال».

- التأكّد من سداد كل المخالفات المرورية المسجلة.

طريقة تجديد الاستمارة عبر «أبشر»

ولتجديد استمارة السيارة عبر خدمات الإدارة العامة للمرور من منصة أبشر يجب عليك اتباع الخطوات التالية :-

ــ ادخل على موقع أبشر «من هنا»

ــ انقر على خيار «أبشر أفراد».

ــ سجل بيانات الدخول بالإضافة للرمز المرئي.

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ــ اضغط على تسجيل الدخول.

ــ أدخل الكود المرسل على جوالك في الخطوة التالية .

ــ من خيار خدمات «المركبات» اضغط على «خدمات».

ــ قم بالنقر على «تجديد رخصة السير».

ــ ستفتح صفحة بها تفاصيل السيارات الخاصة بك.

ــ حدد السيارة واضغط على «تجديد استمارة المركبة».

ــ انقر بالموافقة على الشروط والأحكام ثم اضغط على «تجديد الاستمارة».

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