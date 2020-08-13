أمير القصيم: لدينا قصور كبير في التسويق الزراعي

زار الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، مهرجان العنب في نسخته السابعة، وذلك بمركز الصليبية التابعة لمحافظة عيون الجواء.

وقال أمير المنطقة، إنه لا زال لدينا قصور كبير في التسويق الزراعي مما يشكل العبء على المزارع والمستهلك ولدينا رغبة بإقامة شركة للتسويق، وسنعمل ليلًا ونهارًا لتعزيز المنتجات الغذائية والصناعات التحويلية لها التي تمتاز بها المنطقة، كون ذلك جزءًا أساسيًا من اقتصاد الوطن، ومن المهم دعم كل ما يصب في اقتصاد الوطن.

وفور وصول الأمير لمقرّ المهرجان تجول فيه واطلع على ما يحتويه من أقسام مختلفة من معارض متعددة اشتملت على أكثر من 80 معرضًا، وطريقة إعداد عصير العنب وأنواعه المتعددة، والمزارع المشاركة في معارض المهرجان، بعد ذلك اطلع على مصنع الصناعات التحويلية لمنتج العنب.

ونوَّه أمير المنطقة بالمهرجان في نسخته السابعة الذي يحوي فعاليات ومعارض تصل إلى 80 معرضًا، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات المصاحبة، وعرضه أكثر من 200 ألف طن من العنب بأنواعها كافة الذي يستهدف من خلاله زيادة الإنتاج وتعزيز الجانب الاقتصادي بالمنطقة، مقدمًا الشكر للجهات المنظمة عامة.

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إثر ذلك قدم عرض مرئيًا عن المهرجان الذي يعتبر مبادرة وفكرة مقدمة من قبل أمير منطقة القصيم لرسم أولى خطوات هذا المهرجان الذي قدم عبر العديد من النسخ.

وأكّد أمير منطقة القصيم على أن هذا المهرجان أصبح فعالية اقتصادية سنوية بفضل الله، ثم توجيهات الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين تجاه تعزيز وتنمية جميع الجوانب الاقتصادية الخادمة لأبناء الوطن، مبينًا أهمية توفير فرص العمل وخلق الوظائف للمواطنين والمواطنات في مثل هذه المهرجانات الزراعية وغيرها والذي يعتبر هدفًا استراتيجيًا مهمًا؛ كونه أحد مستهدفات برنامج التوطين بإمارة المنطقة، مشيرًا إلى أن ما تمتلكه المنطقة من منتجات زراعية عالية الجودة يفرض أهمية تنميتها وتطوير جميع الجوانب المرتبطة بتعزيز الصناعات التحويلية لها.

وشدّد أمير المنطقة على أهمية إقامة المهرجانات الزراعية كافة مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية الوقائية وتعزيز الوعي بين أفراد المجتمع للمساهمة في فتح العديد من أبواب الرزق لأبناء المنطقة من الأسر والمزارعين، وخلق فرص وظيفيه للشباب والأسر المنتجة، مباركًا للجميع هذا المنجز الاقتصادي المتجدد كل عام خصوصًا مع إقامة أول مصنع للصناعات التحويللية لمنتج العنب ومشتقاته.

وأشاد بالتطور المتوالي والنوعي لمهرجان العنب، مشيرًا إلى أن الطموح لا حدود له في تطوير وتعزيز مثل هذه المحافل الاقتصادية المهمة، مفتخرًا بما قدمه الجميع من تكاتف وعطاء وبذل، وكون مهرجان العنب علامة بارزة في جبين المنطقة، مبينًا على أن تضاعف أعداد المزارعين بمهرجان العنب يؤكّد على أن القصيم سلة غذاء المملكة لما تمتلكه من خيرات وأرض خصبة وهمة رجال وهذا ما نؤمل عليه الشيء الكثير.