المرور السعودي: خطوتان لتجديد رخصة القيادة للمواطنين بالخارج

حدد المرور السعودي خطوتين لتجديد الرخصة للمواطنين الموجودين خارج المملكة، موضحًا أنه لابد من زيارة الملحقية السعودية، وتفويض شخص بالمملكة لإنهاء الإجراءات.

جاء ذلك عقب استفسار مواطن يقيم في بريطانيا، حول كيفية تجديد الرخصة في ظل عدم استطاعته العودة للمملكة بسبب جائحة كورونا.

وذكر المرور السعودي، عبر حسابه على تويتر، أنه «يمكن زيارة الملحقية السعودية، وإكمال اللازم حيال الفحص، وتفويض الشخص المناسب؛ لمراجعة إدارة المرور بأصل النموذج والتفويض والرخصة«».

Advertisements

اقرأ أيضًا:

المرور يضع 3 شروط لإسقاط السيارات القديمة معدومة اللوحات حال سحبها

«المرور» يوضح موقف المخالفات المحررة على سيارة مباعة دون إتمام الإجراءات