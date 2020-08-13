توضيح من «أبشر» للمستفيدين بشأن الحفاظ على خصوصية البيانات

ردًا على مستفيد نشر معلوماته
وجَّهت منصة «أبشر» المستفيدين بضرورة الحفاظ على خصوصية بياناتهم حال اضطرارهم إلى إرسال شكاوي بشأن مشكلاتهم.
وقالت المنصة بتنبيه لأحد المقيمين، عبر «تويتر»: «حفاظًا على خصوصية المعلومات، فضلًا عن عدم نشر البيانات الخاصة». وذلك في سياق ردها على تساؤل المستفيد حول مشكلة تعرض لها، بعد مغادرة زوجته المملكة وحاجته لإجراء «تمديد تأشيرة» لها، حيث نشر– دون قصد– بعض المعلومات الخاصة به.
وتقدم منصة «أبشر» الخدمات كافة في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ومن دون حاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات.
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