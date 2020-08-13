مدته تصل إلى 3 سنوات
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عددًا من الشروط المطلوبة لاستحاق المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي والفوائد المتحققه لها.
وقالت الوزارة، عبر تويتر: إنَّ إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي، يستهدف دعم تلك المنشآت في جهود توطين الوظائف بالمملكة.
ووفق «الموارد البشرية»، فإنَّ حجم المنشأة المعفاة هي التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها، ويشترط للإعفاء أن يكون مالك المنشأة مسجلًا في التأمينات الاجتماعية أو متفرغًا للعمل بالمنشأة.
وحول عدد المعفى عنهم، أوضحت الوزارة أنّه يكون اثنين وافدين إذا كان المالك مسجلًا في التأمينات ومتفرغًا للعمل، وأربعة وافدين إذا كان مع المالك موظف سعودي مسجل بالتأمينات على المنشأة، مشيرةً إلى مدة الإعفاء ثلاث سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر الموارد البشرية تجدد التنبيه بخمسة شروط وفوائد بشأن الإعفاء من المقابل المالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.