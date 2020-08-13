السعودية اليوم / أكثر من 5200 مستفيد من خدمات مركز تأكد في تبوك



تبوك 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

قدّم مركز " تأكد " في منطقة تبوك خدماته لـ5233 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.

وتقدم مراكز " تأكد " التي خصّصتها الصحة، الخدمة للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس

كما أن مراكز " تأكد " توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد - بإذن الله - خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، علماً أن هذه الفحوص تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .

// انتهى //

10:36ت م

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تبوك 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واسقدّم مركز " تأكد " في منطقة تبوك خدماته لـ5233 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.وتقدم مراكز " تأكد " التي خصّصتها الصحة، الخدمة للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي ".كما أن مراكز " تأكد " توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد - بإذن الله - خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، علماً أن هذه الفحوص تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .// انتهى //10:36ت م0025

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