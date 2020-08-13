السعودية اليوم / محاضرة دعوية ينظمها تعاوني شرق حائل



حائل 23 ذو الحجة 1441هـ الموافق 13 أغسطس 2020م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في شرق حائل مساء الأحد القادم محاضرة لشرح قوله تعالى (ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة)، وذلك بعد صلاة العشاء عن طريق البث المباشر عبر حساب المكتب في تويتر.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن مناشط المكتب التوجيهية.

// انتهــى //

10:00ت م

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