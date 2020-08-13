السعودية اليوم / تعليم نجران وفرع الموارد البشرية يناقشان سبل تعزيز التعاون



نجران 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

التقى مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي بمكتبه بمقر الإدارة أمس، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين الجهتين، وسبل تعزيز وتفعيل البرامج المشتركة بينهما بما يواكب رؤية المملكة 2030، ويحقق خدمة المجتمع.

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09:36ت م

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