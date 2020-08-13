السعودية اليوم / الأرصاد" : رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة نجران



نجران 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، ونشاط في الرياح السطحية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة مساءً.

//انتهى//

09:21ت م

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