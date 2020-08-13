السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بذكرى استقلال بلاده

الرياض 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

09:20ت م

0017



