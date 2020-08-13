سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

واصلت الصحف الليبية الصادرة اليوم اهتمامها بالأوضاع المعيشية والخدمية في العاصمة طرابلس ومدن غرب البلاد، منوهة باستمرار انقطاع المياه عن العاصمة ومدن كثيرة لليوم السابع نتيجة انقطاع الكهرباء المستمر عن منظومة الضخ بالنهر الصناعي الذى ينقل المياه من الجنوب، منتقدة عدم وجود حلول لمشاكل الكهرباء والمياه من قبل السلطات في العاصمة.

وتناولت الاتصال الهاتفي الذي أجراه معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة لاستعراض جهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبينت أن رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أوقف عددا من مسؤولي جهاز الطب العسكري التابع لحكومة الوفاق، وقرر التحفظ على مبالغ مصروفة بالزيادة بحسابات عدد من الشركات إلى حين الإيفاء بالتزاماتها القانونية، واسترجاع المبالغ التي تحصلت عليها دون وجه حق، موضحة أن ذلك يأتي في إطار تحرك حكومة الوفاق في مكافحة الفساد .

ونوهت إلى رسالة المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا لبعثة الأمم المتحدة للدعم ،ودعوتها لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية يقبل بها الطرف المجني عليه؛ لتثبيت الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات حكومة الوفاق بعد دخول مدينتي ترهونة والأصابعة وغيرها من المدن، مستنكرا على البعثة الأممية مطالبة حكومة الوفاق بالتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها.

وأخبرت عن زيارة سفير الولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نورلاند لأنقره، وإجرائه مشاورات مع عدد من المسؤولين الأتراك حول الحاجة الملحة لدعم الأصوات الليبية التي تسعى بصدق إلى إنهاء الصراع، والعودة إلى الحوار السياسي الذي تيسّره الأمم المتحدة، مع احترام كامل لسيادة ليبيا، وتحقيق انسحاب كامل ومتبادل للقوات الأجنبية والمرتزقة وبدء عودة ضخ النفط .

وعرجت صحف ليبيا على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعزز من وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط، داعيًا تركيا إلى وقف أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه المُتنازع عليها، والتي أدت إلى تصاعد حدة التوتر مع اليونان، معبرا خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن القلق من قيام تركيا بأعمال استكشاف أحادية.

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