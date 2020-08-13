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الخطوط السعودية للتموين تخسر 143.8 مليون ريال في الربع الثاني
بعد تعطل العمليات التجارية بسبب كورونا
متابعات الخليج 365 - الرياض
تكبدت شركة الخطوط السعودية للتموين خسائر فصلية في الربع الثاني من 2020، بلغت 143.8 مليون ريال، مقابل أرباح 117.1 مليون ريال في الربع الثاني من 2019، ومقابل أرباح في الربع السابق 15.6 مليون ريال.
وبلغت قيمة الخسائر التشغيلية للشركة في الربع الثاني 40.7 مليون ريال، مقابل أرباح تشغيلية في الربع الثاني من 2019، بلغت 192.7 مليون ريال.
وخلال النصف الأول من العام تكبدت التموين خسائر 128.2 مليون ريال، مقابل أرباح 220.6 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب العربية.
وقالت الشركة إن السبب الرئيسي لانخفاض صافي الربح يعود إلى تعطل العمليات التجارية بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) وتفشيه.
وأضافت أن المبيعات انخفضت بنسبة -79.2%، إضافةً لارتفاع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مقابل الذمم المدينة بمبلغ 18.1 مليون، في حين أن التكاليف الثابتة لم تتغير.
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