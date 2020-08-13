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قتلى في غرق عبارة بمصر ولقطات تبين الكارثة
كان على متنها سيارتان إحداهما محملة بالسماد
متابعات الخليج 365 - متابعة
انتشلت قوات الإنقاذ النهري في مصر جثامين 3 ضحايا بعد غرق عبارة كانت تنقل سيارتين وعددًا من الركاب فجر اليوم بقرية دمشلى في مركز بدر، وتابعت البحث لانتشال ناجين أو ضحايا آخرين.
وكشف مصدر أمنى بمديرية أمن البحيرة، أن قرية دميشلى، التابعة لمركز كوم حمادة على حدود محافظتي البحيرة والمنوفية، شهدت غرق عبارة نيلية محملة بسيارتين، مما أسفر عن وفاة عدد من الأشخاص غرقاً وفقدان آخرين.
وقال محمد سليم، من أهالى القرية: “إن المعدية كانت تقل سيارات وفوجئ الراكبون بأنها تغرق وحاول بعضهم القفز منها، وتم نقل الناجين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج”.
وكشف شاهد عيان، أن العبارة الغارقة كانت حديثة ولم يمر على عملها سوى شهر واحد، مرجحًا أن يكون هناك عيب فني فيها.
وأوضح أن السبب المعلن حتى الآن لغرق العبارة، هو انقطاع “الواير” مما أدى إلى صعوبة استكمال رحلة عبورها للمياه.
وكان على متن هذه العبارة سيارتان إحداهما محملة بالسماد وبها 3 أفراد تم إنقاذهم ونقلهم إلى المستشفى العام بكوم حمادة، والسيارة الأخرى بها أدوات طبخ، وتمكن الأهالي من إنقاذ 3 مصابين من ركابها.
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