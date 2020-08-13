التقاعد: استثمر في نفسك ولا تستعجل قطاف الثمر

2020-08-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت مؤسسة التقاعد نصيحة إلى عموم الموظفين بالاستثمار في النفس وعدم الاستعجال بطلب التقاعد المبكر.

وقالت المؤسسة في تغريدة لها عبر تويتر بعنوان “استثمر في نفسك، ولا تستعجل قطاف الثمر، إن التقاعد المبكر يقلل فرص زيادة المعاش التقاعدي، داعيةً إلى استثمار جميع مدة الوظيفة حتى آخر لحظة من أجل أن ينعم الشخص بنتائج جهده بعد تقاعده.

ويمكن الاطلاع على تغريدة التقاعد عبر الرابط

استثمر في نفسك .. ولاتستعجل قطاف الثمر#مؤسسة_التقاعد pic.twitter.com/84VCjF5Zw2 — المؤسسة العامة للتقاعد (@PensionSA) August 12, 2020

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طريقة تسوية المعاش التقاعدي

وفي وقت سابق، أوضحت مؤسسة التقاعد، طريقة تسوية المعاش التقاعدي لموظفي القطاع العام من المدنيين.

ولفتت التقاعد إلى أن المعاش يُحسب على أساس جزء من أربعين جزءًا من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه المتقاعد عند نهاية الخدمة على النحو التالي: المعاش التقاعدي المستحق = (الراتب الأساسي الأخير × مدة الخدمة بالأشهر) ÷ 480. وأشارت إلى أنه تتم تسوية المعاش في حالة الوفاة أو العجز بغير سبب العمل على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل 40% من آخر راتب أساسي كان يتقاضاه، ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تمنح معاشًا أكبر. كما تتم تسوية المعاش في حالة الوفاة أو العجز أثناء العمل وبسببه على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل 80% من الراتب الأساسي الأخير ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة المنصوص عليها في الفقرة (1) تمنح معاشًا أكبر. ولحاسبة المعاش اضغط هنا.

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