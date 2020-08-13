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أصيبت امرأتان بالهلع والخوف، وأُخلِيَ 25 شخصًا من إسكان الدمام؛ إثر نشوب حريق في شقة بالطابق العاشر.
وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، بأن مركز القيادة والتوجيه بمدينة الدمام تلقّى بلاغًا في تمام الساعة (15:35) من مساء يوم الأربعاء الموافق 22/ 12/ ١٤٤١هـ، مفاده نشوب حريق في شقة بالطابق العاشر بمبنى سكني مكون من ١٧ طابقًا بإسكان الدمام.
وأضاف: "عند الوصول لموقع الحادث، اتضح أن الحريق انحصر في غرفتين داخل الشقة، مع انتشار الدخان في الطوابق الثلاث العلوية، وعلى إثره، تم إخلاء عدد (٢٥) شخصًا من المبنى من قِبَل رجال الإنقاذ ومباشرة أعمال الدفاع المدني (الإنقاذ والإطفاء) بالموقع، والسيطرة على الحادث".
وتابع: "نتج عن الحادث إصابة امرأتين بالإعياء بسبب الهلع والخوف، وتم إسعافهما بالموقع من قِبَل الهلال الأحمر، وما زال التحقيق جاريًا لمعرفة أسباب الحادث".
إسكان الدمام نشوب حريق
13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441 09:35 AM
شب بالطابق العاشر وانتشر دخانه في الطوابق الثلاث العلوية والتحقيقات جاريةشاهد.. حريق بـ"إسكان الدمام" يصيب امرأتين ويُخلي 25 و"المدني" يسيطر
أصيبت امرأتان بالهلع والخوف، وأُخلِيَ 25 شخصًا من إسكان الدمام؛ إثر نشوب حريق في شقة بالطابق العاشر.
وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، بأن مركز القيادة والتوجيه بمدينة الدمام تلقّى بلاغًا في تمام الساعة (15:35) من مساء يوم الأربعاء الموافق 22/ 12/ ١٤٤١هـ، مفاده نشوب حريق في شقة بالطابق العاشر بمبنى سكني مكون من ١٧ طابقًا بإسكان الدمام.
وأضاف: "عند الوصول لموقع الحادث، اتضح أن الحريق انحصر في غرفتين داخل الشقة، مع انتشار الدخان في الطوابق الثلاث العلوية، وعلى إثره، تم إخلاء عدد (٢٥) شخصًا من المبنى من قِبَل رجال الإنقاذ ومباشرة أعمال الدفاع المدني (الإنقاذ والإطفاء) بالموقع، والسيطرة على الحادث".
وتابع: "نتج عن الحادث إصابة امرأتين بالإعياء بسبب الهلع والخوف، وتم إسعافهما بالموقع من قِبَل الهلال الأحمر، وما زال التحقيق جاريًا لمعرفة أسباب الحادث".
، شاهد.. حريق بـ"إسكان الدمام" يصيب امرأتين ويُخلي 25 و"المدني" يسيطر ،
المصدر : الخليج 365
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