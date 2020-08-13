محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ24 ساعة الماضية سجلت موريتانيا 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس، قد ارتفع إلى 6622 إصابة؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 157 حالة.موريتانيا فيروس كورونا الجديد موريتانيا: 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-13 سجلت موريتانيا 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس، قد ارتفع إلى 6622 إصابة؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 157 حالة. Advertisements 13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441 08:29 AM خلال الـ24 ساعة الماضية خلال الـ24 ساعة الماضية سجلت موريتانيا 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس، قد ارتفع إلى 6622 إصابة؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 157 حالة. ، موريتانيا: 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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