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تيك توك يتتبع بيانات مستخدميه سرًا
أخفى تلصصه عبر طبقة من التشفير
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال خبراء أمن سيبراني أمريكيون إن تطبيق “تيك توك” يتتبع بيانات مستخدميه سرًا.
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، يتجنب مسؤولو التطبيق حماية الخصوصية في نظام آندرويد لجمع معرّفات من ملايين الأجهزة المحمولة، ما يتيح تتبع بيانات المستخدمين عبر الإنترنت دون السماح لهم بإلغاء الاشتراك.
وأكد الخبراء أن تطبيق تيك توك أخفى تلصصه عبر طبقة إضافية من التشفير حتى لا يفتضح أمره.
وزعم مسؤولو التطبيق في وقت سابق إنهم يجمعون البيانات أقل من الشركات الأمريكية مثل فيسبوك وجوجل بينما أظهرت دراسة حديثة أن نحو 350 تطبيقًا ضمن متجر جوجل بلاي استفادت من الثغرة لأغراض إعلانية.
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