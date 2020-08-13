الحصيني: درجات الحرارة اليوم أقل من معدلاتها السنوية

2020-08-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني توقعاته لحالة الطقس اليوم الخميس.

وتوقع الحصيني في تغريدة له عبر تويتر، هطول أمطار خفيفة إلى شبه غزيرة على عدة مناطق بالمملكة، مع احتمالية هبوب رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية والشمالية ومكة والساحل الغربي حتى شمال جازان.

وأضاف: تعيش المملكة والخليج أجواء صيفية حارة مقبولة نهارًا وتميل للحرارة أول الليل ومعتدلة في آخره والحرارة حول معدلاتها بل بعض المدن أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة، ومتوقع اليوم الخميس نشاط للرياح من متوسطة لشبه قوية على الشرقية والشمالية ومكة والساحل الغربي حتى شمال جازان.

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وقال الحصيني: متوقع اليوم الخميس وليلة الجمعة أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء من عسير وجازان واليمن وسلطنة عمان.

طقس اليوم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن تكون السماء غائمة جزئيًا على مناطق نجران، جازان وعسير مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات تلك المناطق.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض، حائل، والقصيم، تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار تقرير الطقس اليوم إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

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