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فيديو.. قوات إيرانية تستولي على سفينة في المياه الدولية!
لم يصدر أي تعليق رسمي من طهران
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت القيادة الأميركية المركزية، أمس الأربعاء، أن قوات إيرانية مدعومة بسفينتين ومروحية نفذت عملية عسكرية في المياه الدولية وصعدت على متن سفينة تحمل اسم “ويلا”.
ونشر موقع القيادة عبر موقع “تويتر”، فيديو يظهر عملية الاستيلاء، وتظهر طائرة هليكوبتر تحلق فوق السفينة، كما يظهر أشخاص ينفذون عملية إنزال على ظهرها.
كما كتب “إن قوات إيرانية برفقة سفينتين ومروحية إيرانية طراز “Sea King” (سي كينغ) قامت اليوم بالاستيلاء والصعود على متن سفينة تحمل عنوان “ويلا” (Wila) في المياه الدولية.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من طهران حتى اللحظة عن العملية.
أعالي البحار أو المياه الدولية هي مناطق المحيطات التي تقع خارج سلطة أي دولة، وتبدأ بشكل عام بعد 200 ميل بحري (يساوي الميل البحري حوالي 1.9 كلم)، من سواحل الدول المتاخمة للمحيطات، أما مناطق المحيطات التي تمارس الدول سلطتها عليها، فتسمى المياه الإقليمية.
وفي القانون الدولي، تعتبر أعالي البحار مفتوحة أمام أي دولة للصيد والسفر والبحث وجميع الدول لها حقوق متساوية في أعالي البحار، ويجب أن تحترم كل منها حقوق الدُّول الأخرى.
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