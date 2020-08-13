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فيديو.. أوقات يُنهى عن الصلاة فيها والخثلان يوضح الحكمة
منها وقت طلوع الشمس ووقت غروبها
متابعات الخليج 365 - الرياض
سلط الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، الضوء على الأوقات المنهي عن الصلاة فيها والحكمة من ذلك.
وأوضح في حواره إلى برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة، أن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها تنقسم لقسمين الأول، النهي عن الصلاة فيها مغلظ ٣ أوقات وهي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها وقبيل أذان الظهر أي قبيل الزوال، كما لا يجوز دفن الموتى في هذه الأوقات.
وأضاف الخثلان أن القسم الثاني خاص بالأوقات التي فيها النهي ليس مغلظًا وإنما من باب سد الذريعة وهو من بعد صلاة الفجر إلى حين طلوع الشمس ومن بعد صلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس.
ولفت إلى أن الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات وهي وقت طلوع الشمس وغروبها لأنه الوقت الذي يسجد فيها المشركين والكفار للشمس، ولذلك نهى المسلمين عن مشابهتهم.
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