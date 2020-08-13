اخبار السعوديه

صيف رجال ألمع يختتم فعالياته بالعروض الفلكلورية وتكريم المبدعين

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم صيف رجال ألمع يختتم فعالياته بالعروض الفلكلورية وتكريم المبدعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-13

صيف رجال ألمع يختتم فعالياته بالعروض الفلكلورية وتكريم المبدعين

شهدت الفعاليات حضور أعداد كبيرة من الزوار

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- رجال ألمع

اختتمت فعاليات صيف رجال ألمع 2020 والتي نظمتها بلدية محافظة رجال ألمع بالقرية التراثية وذلك بعد تقديم العديد من العروض والمعارض والتي تضمنت معرضاً للعسل، ومعرضاً للفن التشكيلي والتصوير، بالإضافة إلى العروض الفلكلورية والشعبية، وذلك بحضور المحافظ عبدالله بن عايض العجيري ورئيس بلدية رجال ألمع سعيد بن علي آل مصمع وعدد من مديري الدوائر الحكومية وشيوخ القبائل.

وتضمن اليوم الختامي للمهرجان تقديم عدد من العروض الفلكلورية الشعبية والتي قدمتها فرقة رجال ألمع على مسرح البلدية.

كما كرمت بلدية محافظة رجال ألمع المبدعين المشاركين في الفعاليات والمعارض والعروض الفلكلورية الشعبية والجهات المنظمة وذلك تقديراً للجهود التي بذلوها خلال فترة المهرجان التي قاربت شهر ونصف الشهر بما أسهم في خروجه بالشكل اللائق.

Advertisements

وساهمت العروض والفعاليات المقدمة بالمهرجان إضافة للأجواء المعتدلة والطبيعة الخلابة والتراث العتيق في جذب أعداد كبيرة من الزوار من أجل الاستمتاع بالفعاليات والتعرف على الإرث التاريخي الكبير خلال الفعاليات.

صيف رجال ألمع يختتم فعالياته بالعروض الفلكلورية وتكريم المبدعين

صيف رجال ألمع يختتم فعالياته بالعروض الفلكلورية وتكريم المبدعين

صيف رجال ألمع يختتم فعالياته بالعروض الفلكلورية وتكريم المبدعين

صيف رجال ألمع يختتم فعالياته بالعروض الفلكلورية وتكريم المبدعين

 



جديد الأخبار

المزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صيف رجال ألمع يختتم فعالياته بالعروض الفلكلورية وتكريم المبدعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا