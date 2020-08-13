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صيف رجال ألمع يختتم فعالياته بالعروض الفلكلورية وتكريم المبدعين
شهدت الفعاليات حضور أعداد كبيرة من الزوار
متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- رجال ألمع
اختتمت فعاليات صيف رجال ألمع 2020 والتي نظمتها بلدية محافظة رجال ألمع بالقرية التراثية وذلك بعد تقديم العديد من العروض والمعارض والتي تضمنت معرضاً للعسل، ومعرضاً للفن التشكيلي والتصوير، بالإضافة إلى العروض الفلكلورية والشعبية، وذلك بحضور المحافظ عبدالله بن عايض العجيري ورئيس بلدية رجال ألمع سعيد بن علي آل مصمع وعدد من مديري الدوائر الحكومية وشيوخ القبائل.
وتضمن اليوم الختامي للمهرجان تقديم عدد من العروض الفلكلورية الشعبية والتي قدمتها فرقة رجال ألمع على مسرح البلدية.
كما كرمت بلدية محافظة رجال ألمع المبدعين المشاركين في الفعاليات والمعارض والعروض الفلكلورية الشعبية والجهات المنظمة وذلك تقديراً للجهود التي بذلوها خلال فترة المهرجان التي قاربت شهر ونصف الشهر بما أسهم في خروجه بالشكل اللائق.
وساهمت العروض والفعاليات المقدمة بالمهرجان إضافة للأجواء المعتدلة والطبيعة الخلابة والتراث العتيق في جذب أعداد كبيرة من الزوار من أجل الاستمتاع بالفعاليات والتعرف على الإرث التاريخي الكبير خلال الفعاليات.
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