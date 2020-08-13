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قتل ابن عمه بالرصاص ثم انتحر في صامطة
إثر خلاف بينهما
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
أقدم أربعيني على قتل ابن عمه في إحدى القرى التابعة لمحافظة صامطة وذلك عصر يوم أمس الأربعاء، في جريمة بشعة هزت جازان.
وفي تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، قال أحد سكان قرية مجعر: إن أربعينياً قتل ابن عمه وصهره بإطلاق النار عليه، وذلك عصر يوم أمس الأربعاء إثر خلاف بينهما، وانتهى الأمر بانتحار الجاني في ظروف غامضة.
من جهة أخرى، باشرت الجهات الأمنية في شرطة جازان ممثلة بشرطة صامطة وفرق الأدلة الجنائية الحادث المؤلم والذي راح ضحيته الأربعيني وابن عمه في لحظة غضب، وما زالت الجهات المعنية تباشر عملها ومهامها في كشف لغز الجريمة ومعرفة تفاصيل أوسع وكاملة.
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