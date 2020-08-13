، تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تبدأ من الحادية عشرة صباح اليوم حتى السادسة مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- اليوم الخميس، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة، ومحافظات: (الحناكية، والمهد، وبدر، وينبع).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس المدينة المنورة