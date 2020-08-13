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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- اليوم الخميس، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة، ومحافظات: (الحناكية، والمهد، وبدر، وينبع).
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس المدينة المنورة
تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-13
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- اليوم الخميس، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة، ومحافظات: (الحناكية، والمهد، وبدر، وينبع).
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.
13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
08:25 AM
تبدأ من الحادية عشرة صباح اليوم حتى السادسة مساءً
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- اليوم الخميس، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة، ومحافظات: (الحناكية، والمهد، وبدر، وينبع).
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.
، تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة ،
المصدر : الخليج 365
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