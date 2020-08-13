محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ24 ساعة الماضية سجلت موريتانيا 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس، قد ارتفع إلى 6622 إصابة؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 157 حالة.موريتانيا فيروس كورونا الجديد 13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441 08:29 AM Advertisements خلال الـ24 ساعة الماضية موريتانيا: 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا موريتانيا: 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت موريتانيا 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس، قد ارتفع إلى 6622 إصابة؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 157 حالة. الكلمات المفتاحية ، موريتانيا: 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موريتانيا: 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.