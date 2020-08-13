شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..ما لا تعرفه عن نيوم التي قصدها خادم الحرمين للراحة والاستجمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نيوم (صدى):

وصل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- إلى مدينة نيوم للراحة والاستجمام، مساء أمس الأربعاء.

وتطل نيوم على ساحل البحر الأحمر، وهي أول منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول، إذ ستمتد بنيته وأراضيه إلى داخل الحدود المصرية والأردنية.

ويربط موقعها بين ثلاث قارات، آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، ما يجعله نقطة محورية، يمكن لنسبة 70% من سكان العالم الوصول إليها بأقل من 8 ساعات.

ويعد مشروع نيوم الضخم، جزءاً من رؤية المملكة 2030، والتي تطمح إلى تطوير المملكة في مجالات عدة، على رأسها السياحة.

وتتمتع نيوم بمقومات طبيعية هائلة حيث الشواطئ الخلابة على امتداد أكثر من 460 كم، والجزر البكر، والمناظر المذهلة التي تتمتع بها المنطقة من الجبال الشاهقة التي تغطيها قمم الثلوج في فصل الشتاء.

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