شكرا لمتابعة خبر عن رسالة مفاجأة من الأحوال المدنية تنهي معاناة أم وضعت مولودها بالمنزل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

على خلفية معاناة مواطنة في استخراج إثبات ولادة طفلها الذي وضعته في المنزل بسبب المخاض المفاجئ، تفاجأت أسرة الطفل برسالة من الأحوال المدنية تخبرهم بأنه تم إصدار شهادة ميلاده.

وأكد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أن الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية لم ترفض تسجيل المولود، وأنه تمت إضافته بعد استكمال الإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، خاصةً أنها ولادة حدثت في المنزل، بحسب اليوم.

وبعد إرسال تلك الرسالة النصية من الأحوال المدنية انتهت معاناة الأسرة التي استمرت 6 أشهر، لإثبات ولادة الطفل.