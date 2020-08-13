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أوضح المرور السعودي الإجراء المترتب على عدم دفع المخالفات عقب التنبيه بدفعها، مشيرًا إلى أنه ستتم إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في إيقاف خدماته.
وذكر المرور،عبر حسابه على تويتر، أن المادة (٧٥) من نظام المرور، الفقرة (٣)، تنص على أنه: يجب تنبيه المخالف بأي وسيلة إذا تراكمت عليه المخالفات وبلغت قيمتها ٢٠ ألف ريال فأكثر، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغه دون سدادها. ويبلغ بوجوب السداد خلال ٣٠ يومًا.
فإذا لم يسدد يحال للمحكمة المختصة، للنظر بإيقاف خدماته حتى سداد المخالفات.
جاء ذلك ردًا على سؤل أحد المواطنين، حول عواقب عدم سداد المخالفات خلال مدة 30 يومًا من ورود التنبيه له.
وكان المرور أوضح، في وقت سابق، أن النظام فرض غرامة سنوية في حالة عدم تجديد رخصة قيادة المركبة، موضحًا أن عدم تجديد الرخصة في وقتها، وبعد انتهاء مهلة 60 يومًا، يبدأ فرض غرامة مالية قدرها 100 ريال على المخالف عن كل سنة تطويف.
كانت هذه تفاصيل خبر المرور” يوضح عقوبة عدم دفع المخالفات خلال 30 يومًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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