المرور : مخالفة قيمتها ٢٠٠٠ ريال تعرفوا عليها و احذروها !

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أكدت الإدارة العامة للمرور أن عبور المشاة للطرق السريعة يُعد مخالفة مرورية عقوبتها غرامة مالية ما بين ألف إلى ألفي ريال. Advertisements وأوضحت أن عبور الطرق السريعة يُعرض حياة الشخص للخطر، ويتسبب بإرباك الحركة المرورية ويزيد احتمالية وقوع الحوادث المرورية. وطالبت بضرورة الالتزام بعبور الطرق السريعة من خلال استخدام جسور المشاة.





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