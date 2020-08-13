السعودية اليوم / تسجيل 1445 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا



برلين 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس تسجيل 1445 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأظهر الإحصاء ارتفاع عدد الوفيات بواقع أربع حالات ليصل الإجمالي إلى 9211.

// انتهى //

07:35ت م

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برلين 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس تسجيل 1445 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 219964.وأظهر الإحصاء ارتفاع عدد الوفيات بواقع أربع حالات ليصل الإجمالي إلى 9211.// انتهى //07:35ت م0010

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