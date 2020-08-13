السعودية اليوم / المكسيك تسجل 5858 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء تسجيل 5858 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وتكافح الحكومة المكسيكية من أجل تحقيق توازن بين الحاجة إلى كبح الجائحة وإعادة فتح اقتصادها المتعثر الذي انكمش بأكثر من 17 % في الربع الثاني.

// انتهى //

07:05ت م

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مكسيكو سيتي 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء تسجيل 5858 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و737 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 498380 والوفيات إلى 54666.وتكافح الحكومة المكسيكية من أجل تحقيق توازن بين الحاجة إلى كبح الجائحة وإعادة فتح اقتصادها المتعثر الذي انكمش بأكثر من 17 % في الربع الثاني.// انتهى //07:05ت م0009

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