اقتصادي / ارتفاع معدل البطالة في أستراليا إلى 7.5% في شهر يوليو الماضي



كانبيرا 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان عن ارتفاع معدل البطالة في أستراليا إلى نسبة 7.5% في شهر يوليو 2020م الماضي.

وتقدر بيانات مكتب الإحصاء الآن أن أكثر من مليون أسترالي كانوا عاطلين عن العمل في أوائل يوليو، بزيادة بنحو 16 ألف شخص عن شهر يونيو الذي سبقه.

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06:08ت م

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