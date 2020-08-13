وصفات طبيعية لتبييض الأسنان للمدخنين والنتيجة لحظية

يحرص الجميع على الظهور بابتسامة جميلة والتى تتمثل فى ظهور أسنان ناصعة البياض، حيث يعمل الكثير من الناس على عمل تبيض الأسنان سواء بوصفات طبية مثل جل التبيبض أو لصفات التبييض، أو عن طريق إزالة التصبغات الموجودة على الأسنان من الخارج، أو عن طريق بعض الوصفات الطبيعية التى تساعد فى تبيض الأسنان وإزالة الجير عليها، أو بإستخدام معجون الأسنان بإختلاف انواعه، واليوم سوف نتحدث عن أهم الطرق والوصفات الطبيعية التى تعمل على تبيض الأسنان.

الوصفات الطبيعية لتبييض الأسنان

بالرغم من أن الكثير يلجأ لمراكز تجميل الأسنان للقضاء على اسمرار واصفرار الأسنان إلا أن التدخلات الكبية بإستخدام الطرق الصناعية بمواد كيماوية تؤثر على الأسنان على المدى البعيد لذلك يفضل إستخدام الوصفات الطبيعية لتبييض الأسنان.

أهم الوصفات الطبيعية لتبييض الأسنان

1 ) عصير الليمون: وذلك بخلط ملعقتين من عصير الليمون مع بيكربونات الصوديوم، ونقوم بغمس قطنة فى الخليط ومسح الأسنان به لمدة ثلاث دقائق، ثم نشطف الأسنان بالماء البارد.

2 ) زيت الزيتون : حيث يعمل على تبيض الأسنان وتقوية اللثة، فنقوم بغمس قطنة بزيت الزيتون ونمسح بها الأسنان لمدة خمس دقائق، ثم نقوم بغسل الأسنان بالماء الفاتر

3 ) الفراولة: حيث تعمل الفراولة على تبيض الأسنان، وذلك بهرس فص من الفراولة وخلطها مع بيكربونات الصوديود، حتى نحصل على خليط متجانس، ثم نقوم بعد ذلك بغمس فرشاة الأسنان بالخليط وغسل الأسنان بها، ثم بعد ذلك نغسل الأسنان بالماء الفاتر.