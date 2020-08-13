شكرا لمتابعة خبر عن حريق ضخم بعمارة سكنية في الدمام وإصابة سيدتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): شهدت الدمام حريقا ضخما بأحد المباني السكنية، أمس الأربعاء، مسفرًا عن إصابة سيدتين. شهدت الدمام حريقا ضخما بأحد المباني السكنية، أمس الأربعاء، مسفرًا عن إصابة سيدتين. وتم إسعاف السيدتين بالموقع، كما تم إخلاء ٢٥ شخصًا من قبل رجال الإنقاذ. ومازال التحقيق جاري لمعرفة أسباب الحريقِ.

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