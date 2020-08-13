بالصور.. محافظ الداير يتابع ميدانيًّا مشاريع الطرق ومعالجة تداعيات الحالة المطرية

ناقش محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، مع مدير عام النقل بمنطقة جازان، المهندس مبارك بن ناصر المطوع، مشاريع الطرق بالمحافظة وسبل إنجازها ومعالجة المتعثر منها، وذلك بحضور رؤساء المراكز ومهندسي المشاريع وأعضاء المجلس المحلي، في إطار اللقاءات التي يعقدها؛ لمتابعة المشاريع التنموية في المحافظة.

وعقد محافظ الداير اجتماعًا مطولًا بصالة الاجتماعات مع مدير عام النقل بالمنطقة، مستعرضًا أهم المشاريع التي تحتاج إلى صيانة والمشاريع المتعثرة، مستمعًا إلى شرح كامل من المختصين بفرع الوزارة، مؤكدًا مدير عام فرع وزارة النقل أنه تم الرفع للوزارة بالمشاريع المتعثرة بالمحافظة بعد سحبها من المقاولين لتعثرها؛ بهدف استكمالها وإعادة تأهيلها.

وناقش الاجتماع مواضيع صيانة الشوارع والطرق الترابية وسبل التعاون مع البلدية؛ لضمان التكامل وسرعة مباشرة البلاغات، ثم وقف محافظ الداير نايف بن لبدة مع مدير عام النقل بالمنطقة على بعض الطرق التي تعاني من مشاكل؛ بسبب الأمطار وتحتاج إلى معالجة فورية.

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وأكد محافظ الداير أن الاجتماع جاء بناء على توجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان ونائبه، مُشددًا على ضرورة معالجة مشاكل الطرق بالمحافظة ومضاعفة الجهود والحرص على إنهاء جميع المشروعات في وقتِها المحدد ومتابعة المشروعات المتعثرة وبحث إعادة ترسيتها وتنفيذها بما يضمن تطوير وتنمية المحافظة وتوفير كل ما يحتاجه المواطن من الخدمات.

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