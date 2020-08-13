خادم الحرمين الشريفين يصل إلى نيوم

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى نيوم، حيث سيقضي بعض الوقت للراحة والاستجمام.

وفي وقت سابق اليوم، غادر الملك سلمان الرياض، حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وأمده بعونه وتوفيقه.