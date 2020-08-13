لقضاء بعض الوقت للراحة
وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى نيوم، حيث سيقضي بعض الوقت للراحة والاستجمام.
وفي وقت سابق اليوم، غادر الملك سلمان الرياض، حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وأمده بعونه وتوفيقه.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين يصل إلى نيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.