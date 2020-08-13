السعودية اليوم / تأهيل 19346 مستفيدًا في 189 برنامجًا تطويريًا بتعليم صبيا



صبيا 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

اختتمت إدارة تعليم صبيا اليوم ، برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي التي أقيمت عن بعد، والبالغ عددها 189 برنامجًا، استفاد منها أكثر من 19,346 من منسوبي ومنسوبات الإدارة وإدارات التعليم في المملكة خلال الـ 5 أشهر الماضية.

وأكد مدير تعليم صبيا الدكتور حسن خرمي أن وزارة التعليم سعت لتطوير مهارات المعلمين والمعلمات وإكسابهم الأدوات التي تسهم في نموهم المهني والتعليمي، من خلال الحقائب التدريبية المقدمة للمستفيدين البالغ عددها 24 حقيبة تدريبية ، ضمن 108 برامج خصصتها الإدارة للتدريب على التعليم الإلكتروني ومنصات وبرامج وتطبيقات التعليم عن بعد ، والعديد من الخيارات والدورات التطويرية النوعية الهادفة لزيادة كفاءة النظام التعليمي، ورفع مستوى الأداء المهني للمعلم والمعلمة وتحسين وتجويد المخرج التعليمي بما ينعكس على مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات وتحسين نواتج التعلم.

وبيّن المساعد للشؤون التعليمية بنين ناصر معافا أن أهم الحقائب التدريبية التي قدمت للمعلمين والمعلمات في مجال التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد قد شملت التدريب على استخدام المدرسة الافتراضية وبوابة المستقبل، والتدريس باستخدام الفصول الافتراضية، والاختبارات الإلكترونية، و الأمن السيبراني، والتدريب على منظومة التعليم الموحدة والإنفوجرافيك التعليمي، و التدفق الإبداعية فـي ضوء مهارات القرن 21 و التوثيق الإلكتروني، والحوسبة السحابية.

وأفادت المساعدة للشؤون التعليمية بنات حنان الحازمي أنه جرى تنفيذ دورات في مجال الخرائط الذهنية فـي التعليم والتدريب باستخدام برنامج Mind Manager، والذكاء الرقمي، والفصول الافتراضية باستخدام مايكروسوفت تيمز وتصميم الاختبار الإلكتروني، والمنصات الإلكترونية، وأمن المعلومات والجرائم المعلوماتية، وتدريب الورقة التفاعلية، وتطبيقات قوقل التعليمية، و توظيف برنامج Sway في العروض التفاعلية، وخدمات قوقل، ونماذج قوقل في تصميم الاستبيانات والاختبارات الإلكترونية، وبوابة عين التعليم الوطنية، إلى جانب استخدام الكاهوت في التعليم والتدريب عن بعد، و الإشراف الإلكتروني، بالإضافة لمنصة زووم.

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