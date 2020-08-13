سياسي / الرئيس التشادي يلتقي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بمالي



انجامينا 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

التقى الرئيس التشادي المشير إدريس يبي اتنو، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بمالي السفير محمد صالح النضيف.

وأفاد موقع رئاسة الجمهورية في تشاد اليوم، أن اللقاء تناول عددًا من القضايا المتعلقة باستتباب والاستقرار بجمهورية مالي.

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03:58ت م

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