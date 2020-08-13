السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

سجلت موريتانيا 24 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس قد ارتفع إلى 6622 إصابة، فيما استقر عدد الوفيات عند 157 حالة.

// انتهى //

03:41ت م

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نواكشوط 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واسسجلت موريتانيا 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس قد ارتفع إلى 6622 إصابة، فيما استقر عدد الوفيات عند 157 حالة.// انتهى //03:41ت م0249

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