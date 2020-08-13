السعودية اليوم / مصر ترحب بإعلان منظمة التعاون الإسلامي إيداع الكاميرون لوثيقة مصادقتها على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة



القاهرة 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

رحبت وزارة الخارجية المصرية بإعلان الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إيداع الكاميرون لوثيقة مصادقتها على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وهي المنظمة التي من المقرر أن تستضيف مصر مقرها الدائم.

وأشارت الخارجية المصرية في بيان اليوم إلى أن الكاميرون هي الدولة الخامسة عشرة التي صادقت على النظام الأساسي، وهو ما يعني استيفاء الحد الأدنى من تصديقات الدول اللازم لدخول النظام الأساسي حيز النفاذ وبدء المنظمة عملها.

وأكدت أن استضافة مصر لمقر المنظمة تأتي كترجمة حقيقية لما تمثله قضايا المرأة بالنسبة للدولة المصرية من أهمية كبيرة وما تشهده من تحقيق إنجازات ملموسة على مدار السنوات الأخيرة، إضافة إلى تأكيد الدور الذي تضطلع به مصر في الدفع بهذه القضايا إقليمياً ودولياً بما يسمح بخدمة مصالح مصر وعلاقاتها الخارجية.

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