السعودية اليوم / بيان مشترك بين الولايات المتحدة وأستراليا حول حوار العلوم والتكنولوجيا الحدودية



واشنطن 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

أصدرت حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، اليوم، بياناً مشتركاً حول اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين، في حوار العلوم والتقنيات الحدودية، الذي يهدف لتعزيز التعاون بين المجتمعات العلمية ذات المستوى العالمي.

وقال البيان: إن الحوار عُقد بموجب الاتفاقية المتعلقة بالتعاون العلمي والتقني بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة أستراليا، التي تم توقيعها في نوفمبر 2016، وذلك انطلاقاً من تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، على أهمية التعاون العلمي والتكنولوجي بما في ذلك تطوير التقنيات الحدودية.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة وأستراليا، تتمتعان بتاريخ طويل ومثمر من الشراكة في المجالات التي تشكل المستقبل، حيث ينعكس التاريخ القوي للتعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين في تشكيل علاقات حيوية على مستوى الباحثين، وتزايد الروابط على المستويات المؤسسية، ومجموعة من الأنشطة الحكومية، في المجالات ذات الاهتمام المشترك والاستراتيجي.

وأضاف البيان: شهد الحوار تبادلًا ذا مغزى لوجهات النظر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وعلم المعلومات الكمية، واستكشاف المحيطات ورسم الخرائط، إضافةً إلى مناقشة مناهج ضمان نزاهة مؤسسة البحث الدولية.

وسلط المشاركون في الحوار، الضوء على التعاون القائم والجديد كنتيجة للحوار، مؤكدين مواصلة الولايات المتحدة وأستراليا، محاربة كوفيد-19 معًا ، حيث انضمت أستراليا إلى اتحاد الحوسبة عالية الأداء، الذي يوفر لباحثي (كوفيد-19) في جميع أنحاء العالم، إمكانية الوصول السريع إلى أقوى موارد الحوسبة عالية الأداء في العالم ،لتعزيز وتيرة العلم.

وأكد البيان التزام البلدين بالنهوض برسم خرائط المحيطات واستكشافها من خلال المشاركة الثنائية والدعم القوي للشراكات البحثية مع الكيانات غير الحكومية.

وجدد الجانبان التزامهما بمواصلة التنسيق الوثيق بشأن التعاون العلمي والتكنولوجي.

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