السعودية اليوم / البرازيل تسجل أكثر من 55 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



موسكو 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحية البرازيلية اليوم تسجيل أكثر من 55 ألف إصابة جديدة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان: " سجلت البلاد 55155 إصابة جديدة بالوباء ووفاة 1175 شخصا بالفيروس". وبهذا تسجل البلاد 3164785 إصابة منذ بدء تفشي الوباء في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 104201 شخصا.

// انتهى //

03:02ت م

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موسكو 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحية البرازيلية اليوم تسجيل أكثر من 55 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد و 1175 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية​​​.وقالت الوزارة في بيان: " سجلت البلاد 55155 إصابة جديدة بالوباء ووفاة 1175 شخصا بالفيروس". وبهذا تسجل البلاد 3164785 إصابة منذ بدء تفشي الوباء في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 104201 شخصا.// انتهى //03:02ت م0243

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