

الرباط 22 ذو الحجة 1441 هـ موافق 12 اغسطس 2020 م واس

بحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ( الإيسيسكو ) الدكتور سالم بن محمد المالك، اليوم بالرباط، مع سفير ألمانيا لدى المملكة المغربية غوتس شميت بريم، سبل تعزيز التعاون بين المنظمة وألمانيا الاتحادية في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

واستعرض الدكتور المالك خلال اللقاء الرؤية الجديدة للإيسيسكو، التي تتبنى الانفتاح والتعاون مع الجميع لخدمة الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في العالم، موضحا أن المنظمة وضعت ميثاقا جديدا لنظام الدول المراقبة بالمنظمة، داعيا ألمانيا إلى الانضمام اليها كعضو مراقب.

وأبدى السفير الألماني في الرباط من جانبه حرص بلاده على التعاون مع الإيسيسكو بمجالات اختصاصها، في ظل رؤيتها واستراتيجية عملها الجديدة، مشيدا بالمبادرات التي أطلقتها المنظمة والأعمال التي قامت بها خلال جائحة

// انتهى //

03:01ت م

0242



الرباط 22 ذو الحجة 1441 هـ موافق 12 اغسطس 2020 م واسبحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ( الإيسيسكو ) الدكتور سالم بن محمد المالك، اليوم بالرباط، مع سفير ألمانيا لدى المملكة المغربية غوتس شميت بريم، سبل تعزيز التعاون بين المنظمة وألمانيا الاتحادية في مجالات التربية والعلوم والثقافة.واستعرض الدكتور المالك خلال اللقاء الرؤية الجديدة للإيسيسكو، التي تتبنى الانفتاح والتعاون مع الجميع لخدمة الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في العالم، موضحا أن المنظمة وضعت ميثاقا جديدا لنظام الدول المراقبة بالمنظمة، داعيا ألمانيا إلى الانضمام اليها كعضو مراقب.وأبدى السفير الألماني في الرباط من جانبه حرص بلاده على التعاون مع الإيسيسكو بمجالات اختصاصها، في ظل رؤيتها واستراتيجية عملها الجديدة، مشيدا بالمبادرات التي أطلقتها المنظمة والأعمال التي قامت بها خلال جائحة كورونا // انتهى //03:01ت م0242

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثقافي / بحث سبل تعزيز التعاون بين الإيسيسكو وألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.