السعودية اليوم / سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك حقوق الأسرى الفلسطينيين المرضى بشكل متعمد بهدف قتلهم



رام الله 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تمارس سياسة القتل الطبي المتعمد بحق الأسرى وهي جريمة ترتقي لمستوى المخالفات الجسيمة بحق المعتقلين المرضى.

وأضاف أبو بكر، في تصريحات له اليوم أن السلطات الإسرائيلية وإدارة سجونها لا تحترم المعايير الدولية والانسانية في التعامل مع الأسرى المرضى، خاصة فيما يتعلق بإجراء فحوصات دورية للمرضى، وإغلاق مستشفى الرملة ونقل الأسرى المرضى في سيارات إسعاف والمساومة على العلاج وعدم نقلهم للمستشفيات المدنية والمماطلة في تشخيص الحالات الصعبة والمعقدة.

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02:38ت م

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