السعودية اليوم / إيقاف 174 شخصًا بين مهربين ومهاجرين بالجزائر



الجزائر 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

أوقفت وحدات من الجيش وحراس السواحل الجزائريين 174 شخصًا بين مهربين ومهاجرين في عمليات مختلفة بعدد من المدن الجزائرية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن وحداتها أوقفت 14 مهربًا بمدن الوادي وقسنطينة وتمنراست وبرج باجي مختار، وصادرت منهم شاحنتين ومركبتين رباعيتي الدفع وكمية من مادة النحاس، و 35 مولدًا كهربائيًا و 19 مطرقة ضغط، ومواد أخرى معدة للتهريب.

وأضاف البيان أن وحدات من حرس السواحل أوقف 160 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بمدن تلمسان وعين تموشنت، والشلف وسكيكدة، وعنابة والطارف وتلمسان وتمنراست، وسوق اهراس والبيض، بينهم 132 مهاجرًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع وسط البحر، وهم في طريقهم لاجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة، إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

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