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مواد إيوائية لمتضرري السيول بحيران وميدي

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس مواد إيوائية للمتضررين من السيول في مديريتي حيران وميدي بمحافظة حجة، استفاد منها 708 أفراد.

وجرى توزيع 118 خيمة، و236 بساطا، و708 بطانيات، و68 حقيبة إيوائية. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

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