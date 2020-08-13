شكرا لقرائتكم خبر عن مواد غذائية عاجلة للعائلات المجاورة لمرفأ بيروت والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول تقديم المواد الغذائية العاجلة لأهالي المتضررين القاطنين في المناطق المجاورة لمرفأ بيروت، الذي شهد انفجاراً ضخماً مؤخراً أدى لخسائر بشرية ومادية كبيرة. وشملت المواد سلالا غذائية، وربطات خبز، وكراتين تمور، وكراتين حليب، استفاد منها 396 عائلة متضررة. ويأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية العاجلة المقدمة للمتضررين من حادثة انفجار مرفأ بيروت من أبناء الشعب اللبناني الشقيق.

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