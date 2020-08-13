شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تأهيل 217 شجرة تأثرت بأمطار المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

أعادت الفرق الميدانية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمدينة المنورة تأهيل 217 شجرة بوادي ملل ووادي الفرع، جراء تأثرها بالأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية. وتأتي المبادرة ضمن المهام الميدانية التي ينفّذها فرع الوزارة بالتعاون مع جمعية النحالين بالمدينة المنورة، التي تشمل تأهيل الأشجار وضبط المخالفات ومراقبة حالات التعدّي على الغطاء النباتي، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، فيما تشمل الجولات مختلف محافظات المنطقة.

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