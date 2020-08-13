شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات مركز الملك سلمان تخفف آلام 754 مريضا بالزعتري والان نبدء بالتفاصيل

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن. وراجع العيادات أمس الأول 754 مريضا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 239 مريضا، وراجع عيادة الباطنية 36 مريضا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 167 طفلاً، واستقبل قسم الطوارئ 28 مريضا، وراجع 12 مريضا عيادتي الأسنان. كما استقبل 99 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 24 مريضا، كما تم عمل 169 تحليلا لـ87 مريضا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 25 صورة أشعة لـ17 مريضا، وأعطي 100 لقاح لـ43 مريضا، فيما بلغ إجمالي الوصفات الطبية 493 وصفة.

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