شكرا لقرائتكم خبر عن قبول 56 ألف طالب وطالبة بجامعات مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

اطّلع الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة على خطط جامعات المنطقة واستعداداتها للعام الأكاديمي المقبل، كما استعرض إحصاءات القبول في جامعات المنطقة والأفرع التابعة لها إذ بلغ إجمالي عدد المقبولين فيها أكثر من 56 ألف طالب وطالبة.

واستمع سموه لدى ترؤسه أمس اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة حضره رئيس جامعة الملك عبدالعزيز د. عبدالرحمن اليوبي، ورئيس جامعة أم القرى د. عبدالله بافيل، ورئيس جامعة جدة د. عدنان الحميدان، ورئيس جامعة الطائف د. يوسف عسيري، إلى نبذة عن أعمال الجامعات في الجوانب البحثية، التي تساهم في خدمة المجتمع ومنها الأبحاث المتعلقة بفيروس كورونا وخطط الجامعات للتوسع في التخصصات، التي تتواءم وسوق العمل، وبرامج الدبلوم المستحدثة والهادفة لتأهيل الخريجين لسوق العمل. كما اطلع على إحصاءات القبول في الجامعات للعام الأكاديمي المقبل إذ بلغ عدد المقبولين في جامعة المؤسس 15 ألف طالب وطالبة، و20 ألفا و200 طالب وطالبة في جامعة أم القرى، و8 آلاف طالب وطالبة في جامعة جدة، و13 ألف طالب وطالبة في جامعة الطائف.